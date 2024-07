Le groupe Sonelgaz a annoncé, lundi dans un communiqué, la mise en service de plusieurs projets énergétiques "importants" en réponse à la demande croissante en électricité, notamment durant l'été.

"Dans le cadre de la mise en œuvre d'une série d'engagements pris par Sonelgaz concernant le renforcement du réseau de transport de l'électricité, notamment ceux inscrits au titre du programme de préparation de l'été 2024, et en réponse à la forte demande sur l'énergie enregistrée au niveau de la capitale, le groupe Sonelgaz a procédé, via sa filiale Transport de l'électricité et Opérateur du système (S-TOS), à la mise en service de plusieurs projets énergétiques".

Le plan d'action relatif au renforcement du réseau de transport de l'électricité au niveau de la capitale a concerné plusieurs projets, comme les centres de transformation électrique et les lignes électriques à haute tension, a indiqué la même source, soulignant que 11 infrastructures énergétiques ont été mises en service et les travaux de réalisation des autres centrales avancent à un rythme "accéléré".

Dans ce contexte, un transformateur électrique d'une capacité de 300 Mvar a été mis en service au niveau du centre de transformation électrique 400/220 kilovolts de Larbaâ, en sus du lancement de deux lignes électriques de 8 km de longueur et d'une capacité de 60 kilovolts au centre de transfert de Larbaâ 220/60 kilovolts, et au niveau du centre de transformation électrique de Larbaâ 220/60 kilovolts et ceux des Eucalyptus 1 et 2.

A Bab El Oued, deux transformateurs électriques d'une puissance de 40 Mvar chacun ont été installés au centre de transformation électrique 10/60 kilovolts, avec une interruption au niveau du centre de transformation électrique de Bab El Oued pour la ligne électrique souterraine de 60 kilovolts, El Aurassi - Ben Aknoun (longueur de la ligne 3,5 km).

Deux lignes électriques souterraines de 60 kilovolts ont été également installées à El Harrach 2 - Baraki Nord 1 et 2 (longueur de la ligne 9 km), outre la mise en service par Sonelgaz de deux transformateurs électriques d'une puissance de 40 Mvar chacun au centre de transformation de Baraki Nord 10/60 kilovolts, ainsi que deux autres transformateurs de la même puissance au centre de transformation électrique de 30/60 kilovolts à l'Eucalyptus.

Sonelgaz a également procédé au raccordement des centres de transformation d'Aïn Benian et de Dely Brahim à une ligne électrique souterraine de 220 kilovolts d'une longueur de 8,5 km, outre la mise en service d'une ligne électrique mixte aérienne/souterraine d'une puissance de 60 kilovolts, reliant le centre de transformation électrique de Zeralda à la centrale électrique à turbine à gaz de Zeralda, sur une longueur de 3,13 km.

Cette initiative vise à renforcer et à améliorer le réseau électrique afin de garantir une qualité de service en termes d'approvisionnement et de continuité, en particulier aux Eucalyptus, Baraki et Bab El Oued, selon le communiqué.