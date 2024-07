Les montants des crédits alloués à l'économie nationale par les banques de la place sont passés de 12.000 milliards de DA en 2022 à un peu plus de 13.000 milliards de DA en 2023, a indiqué mercredi le délégué général de l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), Rachid Belaid.

S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Belaid a expliqué cette évolution par "une reprise de l'activité économique grâce aux encouragements mis en place par l'Etat pour soutenir l'investissement, lesquels rendent les projets présentés au niveau des banques plus rentables".

Précisant que cette hausse est de l'ordre de 8% chez les banques publiques et de 12% au niveau des banques privées, le responsable a estimé que cette évolution n'est pas "négligeable" comparativement aux années précédentes.

Il a, à cet effet, affirmé l'existence "de plus en plus de demandes de crédits à l'investissement au niveau des banques", soulignant que les demandes "sont traitées sur la base de critères de faisabilité et rentabilité des projets, puis accompagnées jusqu'à la concrétisation de l'investissement".

Evoquant les incitations à l'investissement instaurées par les pouvoirs publics, encourageant, ainsi, la hausse des demandes de crédits à l'investissement au niveau des banques, le responsable a cité, entres autres, les avantages fiscaux et parafiscaux, les avantages douaniers, ainsi que la bonification de taux d'intérêt, expliquant que "ce soutien de l'Etat, par la diminution des charges, favorise le recours à l'investissement".

S'agissant des principaux secteurs financés par les banques, il a cité notamment l'industrie de transformation, ainsi que les activités contenues dans les secteurs stratégiques, comme fixés par les pouvoirs publics, assurant que les banques de la place financent, sous plusieurs formes (crédits, leasing), les différentes étapes des projets, soit de la création jusqu'à l'exploitation.