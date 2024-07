L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) a signé avec la société vietnamienne " Petrovietnam exploration production corporation (LTD "PVEP") un mémorandum d’entente portant sur les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures en Algérie, indique mercredi un communiqué de l'agence.

Ce mémorandum d’entente, signé lundi, au siège de l’ALNAFT, en présence de son Président, Mourad Beldjehem et du P-dg la société vietnamienne, Tran Hong Nam, constitue "une plateforme de discussion portant sur les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures en Algérie", précise le communiqué.

"PVEP" est la branche amont du groupe pétrolier et gazier vietnamien PetroVietnam, qui mène les activités principales d'exploration et de production.

Au fil des décennies de construction et de développement, PVEP a connu une croissance considérable et a contribué de manière remarquable à l'économie Vietnamienne, rappelle la même source, ajoutant que la société est l'une des plus grandes entreprises du Vietnam et est classée parmi les principales sociétés pétrolières de la région asiatique.