Les travaux de raccordement au réseau de gaz naturel de plus de 400 foyers situés dans les communes de Bouaiche et Chahbounia (daïra de Chahbounia), au sud de Médéa, ont été lancés lors d'une récente visite du wali Djahid Mous.

Le projet porte sur le raccordement de 400 foyers sis dans les agglomérations urbaines secondaires Theniet El-Ghazal et Ouled Alia dans la commune de Bouaiche, à 143 km au sud de Médéa, en plus du branchement de 60 autres domiciles situés au niveau du quartier El-Djorf El-Gharbi, commune de Chahbounia, soit un total de 460 foyers, selon les explications fournies sur place par le directeur de distribution de l'électricité et du gaz de Médéa, Boubagra Belahouel.

Le même responsable a fait part également de la préparation d'un projet de raccordement en électricité d'un nombre d'habitations rurales éparpillées à travers ces deux communes, relevant que l'étude lancée dans ce cadre par son entreprise prévoit le raccordement de pas moins de 300 habitations.

A noter que 1.544 foyers situés dans les communes de Robeia (à l'est de Médéa) et Mfatha (au sud), ont été raccordés au réseau local de distribution de gaz naturel entre fin juin et la mi-juillet courant, selon le directeur local de l'énergie, Tayeb Zaidi.

En outre, un projet de raccordement de 1.502 foyers supplémentaires ventilés à travers les communes de Mfatha et El-Aouinet (daira d'Ain-Boucif) a été lancé en réalisation au début de ce mois de juillet, a-t-il ajouté.

Une enveloppe financière d'un montant de 20 millions de DA a été débloquée pour le raccordement en électricité de 82 habitations rurales répartis sur plusieurs villages de la commune d'El-Aouinet, a souligné le directeur de l'énergie.