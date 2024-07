Plutôt que la traditionnelle recommandation nutritionnelle de "5 fruits et légumes par jour", la Fédération américaine de cardiologie préfèrerait conseiller de manger "3 légumes et 2 fruits par jour" pour augmenter l'espérance de vie.

3 portions de légumes et 2 portions de fruits par jour : c'est ce que la Fédération américaine de cardiologie conseille comme combinaison optimale pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. La recommandation nutritionnelle de "5 fruits et légumes par jour" relayée en France par le Programme national nutrition santé (PNNS) est en effet souvent appliquée de façon déséquilibrée, en optant pour 4 fruits et une seule petite portion de légumes, par exemple.

"Les consommateurs reçoivent probablement des messages incohérents sur ce qui définit l'apport quotidien optimal en fruits et légumes, comme la quantité recommandée, et les aliments à inclure et à éviter" déclare le Dr Dong Wang, épidémiologiste et nutritionniste au Brigham and Women's Hospital de Boston (Etats-Unis). Ce dernier a analysé deux études américaines portant sur l'état de santé de plus de 100 000 adultes suivis pendant 30 ans, y compris d'un point de vue nutritionnel. Il a également analysé les données sur la consommation de fruits et légumes de 2 millions de personnes provenant de 29 pays des différents continents. Ses conclusions indiquent que :

La consommation quotidienne d'environ 5 portions de fruits et légumes est effectivement associée à un plus faible risque de décès.

Par rapport à ceux qui consomment 2 portions de fruits et légumes par jour, ceux qui en consomment 5 ont un risque de décès toutes causes réduit de 13% et un risque de décès par maladie cardiovasculaire inférieur de 12%. Manger 2 portions de fruits et 3 portions de légumes par jour est associé à la longévité la plus longue.

Manger plus de 5 portions par jour n'apporte pas de bénéfice supplémentaire. "Notre analyse dans les deux cohortes d'hommes et de femmes américains a donné des résultats similaires à ceux de 26 cohortes à travers le monde, ce qui confirme la plausibilité biologique de nos résultats" ajoute le médecin, qui a publié les résultats de son étude dans la revue Circulation.

5 portions par jour, c'est quoi ?

Une portion de légumes ou de fruits doit avoir la taille d'un poing ou être équivalente à deux grosses cuillères à soupe de légumes cuits ou de fruits en compote. Une portion, c'est aussi :

1 pomme

2 abricots

1 tranche de melon

1 banane

5-6 fraises

1 orange

1 tomate

6 tomates cerise

2 cuillères à soupe d'épinards

1 grosse carotte

1 poignée d'haricots verts