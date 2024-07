L'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la République sahraouie s'est poursuivie, lundi à Boumerdes, par des communications ayant souligné le rôle de la Révolution algérienne comme source d'inspiration pour les peuples en quête de libération, dont le peuple sahraoui qui poursuit sa lutte pour son autodétermination et le recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

Dans une communication intitulée "La Révolution algérienne : leçons et enseignements", le membre du Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Dr Souilah Boudjemaa, a affirmé que "la Révolution algérienne est une source d'inspiration intarissable pour nos frères au Sahara occidental", soulignant que la voie empruntée par le peuple sahraoui le mènera à la victoire, car il fait bloc derrière son représentant légitime, le Front Polisario, qui s'inspire de toutes les Révolutions contre la répression et le colonialisme à travers le monde. La cause sahraouie concerne tout le continent africain, car il s'agit de la dernière colonie en Afrique, a-t-il dit, appelant à "la soutenir par tous les moyens". Dans sa communication intitulée "Le soulèvement pour l'indépendance au Sahara occidental : réalité et défis", le militant sahraoui, Hassan Amilid, a affirmé que la lutte pacifique menée dans les territoires sahraouis occupés avait "réalisé d'importants acquis, dont la mise à nu des politiques répressives de l'occupant marocain".

L'intervenant a mis l'accent sur l'importance des rassemblements pacifiques des Sahraouis dans les territoires occupés pour réclamer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, la libération de tous les détenus politiques sahraouis, l'extension du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental et la fin du pillage systématique des richesses naturelles du peuple sahraoui.

Les travaux de la 12e édition de l'Université d'été des cadres du Polisario ont débuté, dimanche, à la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Boumerdes, en présence du président du Conseil national sahraoui (Parlement), Hama Salama, en sa qualité de représentant du président sahraoui, Brahim Ghali, et avec la participation de quelque 400 cadres sahraouis. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'ambassadeurs accrédités en Algérie, de personnalités nationales, de chefs de partis, d'universitaires et de représentants d'associations de la société civile algérienne.