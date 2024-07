Le Conseil de la nation participera, mardi au siège de l'ONU à New York, aux travaux du Forum parlementaire à l'occasion du forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable (FPHN), a indiqué lundi un communiqué de la chambre haute du Parlement. "Chargé par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le vice-président du Conseil, Salem Ben M'barek prendra part au Forum parlementaire à l'occasion du forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable, prévu mardi au siège de l'ONU à New York", a précisé le communiqué. "Les participants au Forum parlementaire insisteront cette année sur deux objectifs de développement durable (ODD) en cours de révision dans le cadre du FPHN : l'objectif 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et l'objectif 16 (promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous", a ajouté la même source.

Le Forum "mettra la lumière sur les démarches concrètes à entreprendre par les Parlements pour atteindre ces objectifs et permettra aux participants d'échanger les meilleures pratiques législatives concernant le développement durable", selon le communiqué.