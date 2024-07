L'ambassadeur d'Ethiopie à Alger, M. Nebiat Getachew, a mis en avant, lundi, la solidité des relations entre l'Algérie et son pays et la volonté des deux pays d'étendre leur coopération économique à divers domaines.

Au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie, M. Getachew a précisé que l'Algérie et l'Ethiopie "entretiennent des relations diplomatiques et politiques très solides", ajoutant que les deux pays avaient réussi à établir "une coopération économique très forte". L'ambassadeur éthiopien s'est dit convaincu que les deux pays "sauront tirer parti, à l'avenir, des grandes potentialités économiques dont ils disposent", soulignant que la coopération entre l'Algérie et l'Ethiopie "ne se limite pas aux domaines bilatéraux, mais s'étend également aux questions internationales". L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem.