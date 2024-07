L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie, Mme Janna Van Der Velde, a qualifié, lundi, l'Algérie de "partenaire digne de confiance" pour son pays, mettant en évidence l'engagement fort des deux pays et leur volonté à relever les défis communs.

Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie, Mme Van Der Velde a indiqué que l'entretien a été l'occasion d'évoquer les "relations fortes" et les domaines de coopération commune entre l'Algérie et les Pays-Bas.

Après avoir salué le président de la République pour son "accueil chaleureux" et son "intérêt clair" pour le renforcement de la coopération entre les deux pays, l'ambassadrice a indiqué avoir évoqué le développement durable qui occupe une "place centrale" pour l'Algérie et les Pays-Bas, citant l'agroalimentaire où des "partenariats solides" existent entre les entreprises des deux pays. "Nous travaillons aussi avec le gouvernement algérien sur le projet de coopération agricole, ce qui nous a permis d'apporter l'expertise vers des systèmes de production durable", a-t-elle ajouté.

Mme Van Der Velde a relevé, en outre, que "compte tenu du statut actuel de l'Algérie en tant que fournisseur digne de confiance et de l'expérience commune en tant que pays producteurs de gaz, nous considérons l'Algérie comme un partenaire à fort potentiel pour le développement de l'hydrogène vert".

Elle a exprimé son espoir de voir le partenariat entre l'Algérie et les Pays-Bas se renforcer afin d'atténuer les répercussions du changement climatique. Elle a également évoqué la coopération entre les universités algériennes et néerlandaises et l'échange d'expériences entre elles, ainsi que dans le domaine de l'entrepreneuriat.

"En Algérie, les jeunes d'aujourd'hui ont le courage de réaliser leur rêve et créer leurs propres entreprises", a-t-elle dit, affichant la disponibilité de son pays à accompagner ces jeunes, à travers notamment le programme "Orange Corners".

L'ambassadrice a indiqué, par ailleurs, que l'Algérie et les Pays-Bas "partagent un engagement fort en faveur du renforcement de notre cadre multilatéral pour faire face à des défis communs".

Enfin, elle s'est réjouie de son séjour en Algérie où elle a eu l'occasion, a-t-elle ajouté, de "découvrir la beauté de ce pays et l’accueil chaleureux des Algériens".