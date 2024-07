L'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Mme Elisabeth Wolbers, a mis en avant, lundi, les perspectives prometteuses des relations bilatérales et de la coopération économique entre l'Algérie et l'Allemagne, notamment dans le domaine du développement durable et de la transition énergétique. Le niveau des relations entre les deux pays est "excellent", a indiqué l'ambassadrice allemande dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie, relevant que ces relations "se sont développées au cours des dernières années à la faveur de plusieurs projets communs".

L'ambassadrice a affirmé avoir évoqué avec le président de la République les deux "axes prioritaires" de cette coopération, citant le développement économique durable et la transition énergétique, notamment en ce qui concerne les projets liés à l'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert.

A cet égard, elle a fait part de l'existence de "perspectives prometteuses" pour cette coopération, aussi bien pour l'Algérie et l'Allemagne que pour leurs partenaires, car, a-t-elle mentionné, ces projets "suscitent l'intérêt d'un grand nombre de pays". En outre, Mme Wolbers a rappelé que les deux pays ont signé un accord de coopération culturelle et scientifique qui permettra, après son entrée en vigueur, d'intensifier la coopération bilatérale et à l'Institut culturel allemand d'Alger "Goeth" d'œuvrer davantage au développement des échanges culturels entre les deux parties, en plus de la promotion de la langue allemande en Algérie.