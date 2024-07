La finale de la 53e édition de la Coupe d'Algérie de basket-ball, seniors messieurs, prévue aujourd’hui, mercredi (17h00) à la Coupole du Complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger, opposera le WO Boufarik, double détenteur du trophée et neuf fois vainqueur de l'épreuve, à l'USM Alger en quête de son premier sacre en Dame-Coupe.

Le WO Boufarik, de retour au sommet du basket algérien après deux décennies de disette, affiche la ferme intention de s'adjuger le doublé Coupe-Championnat de la saison 2024, après avoir décroché son 10e sacre de champion contre le TRA Draria (2-0, aller : 83-59, retour : 60-41).

Auréolés de leur premier titre de champion depuis 2002, les coéquipiers de l'infatigable meneur des Orange et Vert, Abdelhalim Kaouane (43 ans), abordent cette finale dans la peau de favoris, notamment, après avoir battu l'USM Alger à trois reprises cette saison en Super-Division : (aller : 78-63), (retour : 83-65) et (play-off : 85-78). De son côté, l'USM Alger également de retour au premier plan après une longue traversée du désert qui a durée 54 ans, en décrochant le titre de champion en 2023, nourri l'ambition de soulever le trophée pour la première fois de son histoire.

La dernière finale des Rouge et Noir remonte à la saison 1989 contre le MC Alger (66-77). Le WO Boufarik et l'USM Alger se sont hissés en finale de l'édition 2024 de Dame-Coupe en s'imposant respectivement devant le TRA Draria (67-59) et le NA Hussein-Dey (59-41). Cette 53e finale de la Coupe d'Algérie de basket-ball entre le WOB, vainqueur du trophée en 2022 et 2023, et l'USMA, champion d'Algérie 2023, est digne d'une finale de la Supercoupe de la saison écoulée.

Programme de la finale de la Coupe d'Algérie de basket-ball 2024 (seniors messieurs) :

Mercredi 17 juillet :

A la Coupole : WO Boufarik - USM Alger (17h00).