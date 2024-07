Environ 10.000 élèves, garçons et filles, des trois paliers participent aux championnats nationaux scolaires dans 12 disciplines sportives, lancés le 1er juillet et qui touchent à leur fin, a-t-on appris auprès du président de la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem.

Le président a qualifié cette participation de "record", précisant, en marge des championnats de Judo et de Taekwondo à Oran (13-15 juillet), que ces compétitions "s'inscrivent dans le cadre du programme établi par la Fédération algérienne du sport scolaire qui a adopté une nouvelle stratégie dans le but d'assurer la relance de ce sport, en exécution des recommandations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Outre les épreuves de judo et de taekwondo, la wilaya d'Oran accueille, à partir de ce mardi, les compétitions du championnat national scolaire de karaté-do et de la lutte, qui s'étalent sur trois jours. Il s'agit des avant-derniers championnats au menu de la Fédération algérienne du sport scolaire au titre de la saison 2023-2024.

Le chef de cette instance en a profité pour mettre en valeur les conditions dans lesquelles se déroulent les championnats abrités par la capitale de l'Ouest, "grâce à l'apport des autorités locales en coordination avec les directions de l'éducation et de la jeunesse et des sports, pour assurer un franc succès aux quatre championnats organisés à Oran", s'est-il félicité.

Il a, au passage, exprimé son admiration pour les installations sportives modernes dont dispose la wilaya qui, selon lui, "permettent à cette wilaya d'accueillir les plus importantes compétitions sportives nationales et internationales".

Avant les championnats des quatre disciplines sportives programmés à Oran, les wilayas de Laghouat, Jijel, Tlemcen, Tipaza, Mascara et M'Sila ont été, depuis le 1er juillet, le théâtre des championnats scolaires de six autres disciplines, à savoir le basket-ball (3x3), les jeux des espoirs, le volley-ball, le basket-ball (5x5), l'athlétisme et le para-athlétisme. Ce festival du sport scolaire sera clôturé par le championnat de football à Mostaganem du 17 au 22 juillet.

Ces compétitions permettent de découvrir les meilleurs élèves sportifs afin de constituer des sélections nationales scolaires dans diverses disciplines, en prévision des Jeux scolaires mondiaux qui seront organisés par le Bahreïn en octobre prochain, a encore dit Izem. Parallèlement à l'organisation de ces championnats scolaires, Oran a accueilli, il y a quelques jours, la mini-Olympiade universitaire des sports de combat dans sa deuxième édition, en plus d'un colloque sur les sports universitaires, dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaît ce sport.

Ce secteur a été, par le passé, aux côtés du sport scolaire, ''un vivier de champions, d'où l'intérêt particulier qu'accordent les pouvoirs publics aux deux secteurs pour leur retour au devant de la scène'', souligne-t-on de même source.