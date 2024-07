La station de gravures rupestres située à proximité de la localité de Zaouia Tahtania, plus connue sous la dénomination d'"El Hajra", située au sud de la commune de Taghit (sud de Béchar), vient d'être classée au registre du patrimoine culturel matériel national, a-t-on appris lundi, auprès de la direction locale de la culture et des arts.

"Le dossier technique, historique et administratif pour le classement au registre du patrimoine culturel matériel national de cette station de gravures rupestres a été approuvé par la commission nationale des biens culturels lors de sa session extraordinaire tenue le 9 et 10 de juillet'' , a précisé à l'APS le coordinateur du patrimoine culturel, Abdelhamid Nougal , mettant en avant la haute valeur historique et culturelle de ce site tant pour l'Algérie que l'humanité entière.

Le même responsable a expliqué que "cette station historique, qui s'étend sur 181.247 m2 dont 200 m2 de périmètre de protection, située à 18 km au sud du chef lieu de la même commune, est un des plus anciens sites de gravures rupestres dans le sud-ouest du pays, et est constituée de gravures préhistoriques d'âge néolithique dont les dessins sont finement piquetés,de représentations humaines, outre plusieurs espèces animales ayant vécu jadis dans la région, notamment des antilopes, des éléphants, des autruches, des gazelles, des camélidés et des girafes".

"Le classement au registre du patrimoine culturel matériel national de cette station, permettra la sauvegarde et la protection d'un immense patrimoine culturel du pays", a souligné, de son côté, le directeur du secteur, Lahcen Tourki.

Et d'ajouter : "ce classement permettra la concrétisation du schéma de protection de ce site dont les dossiers administratifs et études techniques ont été finalisés par la direction du secteur et approuvés par les autorités locales et l'Assemblée populaire de wilaya (APW), ainsi que la société civile de Taghit en juin 2016".

"Auparavant plusieurs opérations visant la préservation de ce site ont été réalisées dont l'ouverture d'une piste de 20 km, un réseau d'éclairage public à énergie solaire en plus du lancement des travaux de réalisation d'une clôture sur plusieurs kilomètres et la mise en place d'un service de gardiennage des lieux", a t-il signalé.

Un centre d'information sur les gravures rupestres ainsi qu'un musée dédié aussi aux gravures rupestres sont aussi prévus au titre du même schéma de protection de ce site.

La wilaya de Bechar, dispose de plusieurs autres sites similaires éparpillés entre le sud et le nord de wilaya et ce sur une surface globale de 500 hectares, a-t-on fait savoir.