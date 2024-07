Le Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco) tiendra sa 46e session ordinaire du 21 au 31 juillet dans la capitale indienne, New Delhi, a indiqué l'organisation dans un communiqué.

Durant cette session, le Comité examinera notamment les candidatures de 28 sites pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial et l'état de conservation de 124 sites déjà inscrits, dont 57 figurent également sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Des sites naturels, culturels et mixtes (culturels et naturels) dans différents pays notamment en Afrique du Sud, Ethiopie, Jordanie, Kenya, Arabie Saoudite, Malaisie, Iran et Inde, sont parmi les sites candidats au classement.

Le comité examinera, entre autres, les nouvelles inscriptions du site archéologique et paléontologique de Melka Kunture et Balchit (Ethiopie), les sites de mémoire de Nelson Mandela (Afrique du Sud), le Parc national de Lençois Maranhenses (Brésil) ou encore le paysage culturel de la zone archéologique d'Al-Faw.

Composé des représentants de 21 Etats élus parmi les 195 Etats parties à la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco est chargé notamment d'examiner les nouvelles inscriptions et l'état de conservation des sites déjà inscrits sur la base des analyses des experts de l'Unesco.

Depuis septembre 2023, la Liste du patrimoine mondial compte 1.199 sites dans 168 pays.