Le ministère palestinien de l'Education et de l'Enseignement supérieur a indiqué mardi, que 9.241 élèves sont tombés en martyrs et 15.182 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, le 7 octobre 2023, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Au moins 9.138 élèves sont tombés en martyrs et 14.671 autres ont été blessés dans la bande de Ghaza, tandis que 103 élèves sont tombés en martyrs, 505 autres ont été blessés et 357 ont été arrêtés en Cisjordanie occupée, précise un communiqué du ministère palestinien cité par Wafa.

Par ailleurs, 497 enseignants et personnel de l'administration sont tombés en martyrs et 3.426 autres ont été blessés à Ghaza et en Cisjordanie, ajoute la même source.

D'autre part, 353 écoles publiques et universités ainsi que 65 établissements appartenant à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont été bombardés et saccagés dans la bande de Ghaza, souligne également le communiqué, relevant que 139 de ces structures ont été gravement endommagées et 93 ont été complètement détruites.

En Cisjordanie, 69 écoles et 5 universités ont été prises d'assaut et saccagées, tandis que133 écoles publiques ont été utilisées comme centres d'hébergement dans la bande de Ghaza.

Le ministère a, entre autres, souligné que 620.000 élèves et 88.000 étudiants sont dans l'incapacité de s'inscrire dans leurs établissements respectifs depuis le début de l'agression sioniste.

Plusieurs colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa

Plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut mardi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, dans la ville occupée d'El-Qods, sous la protection de la police d'occupation sioniste, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée et effectué des rituels talmudiques dans ses cours, précise Wafa.

De son côté, la police de l'occupant sioniste a transformé la vieille ville d'El-Qods en caserne militaire et déployé des centaines d'éléments à courte distance, notamment devant les portes de la mosquée sainte.

Les forces d'occupation ont également renforcé leurs procédures militaires dans la vielle ville d'El-Qods et de la mosquée d'Al-Aqsa tout en imposant des restrictions à l'entrée des fidèles Palestiniens.

Troisième lieu saint de l'Islam, la mosquée d'Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de la police sionistes.

Ces actes visent à judaïser la ville d'El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité cultuelle de la ville sainte.