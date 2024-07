Des centaines de personnes ont manifesté au Tenerife aux îles Canaries pour exprimer une nouvelle fois leur soutien à la lutte du peuple sahraoui et exiger la fin de l'exploitation illégale par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental.

A l'appel d'associations sahraouies et canaries, plusieurs personnes sont sorties lundi dans les rues de Tenerife pour exiger la fin du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé par le Maroc, ont rapporté des médias.

Les manifestants ont brandi des drapeaux du Sahara occidental et des banderoles sur lesquelles des sociétés multinationales-qui poursuivent illégalement leurs activités dans les territoires occupés- ont été pointées du doigt afin de mettre fin à leurs projets.

Cette semaine, le président de la Fédération espagnole des institutions solidaires avec le Sahara occidental, Carmelo Ramirez, a tiré la sonnette d'alarme sur l'exploitation illégale des ressources naturelles dans cette région, soulignant l'impératif de s'attaquer au problème du pillage de ces ressources par le Maroc dans les territoires occupés.

Les ressources qui incluent le phosphate, les réserves de pêche et potentiellement du pétrole, représentent un enjeu économique considérable, exacerbant les tensions dans ce conflit vieux de plusieurs décennies.

Afrique du Sud : le ministre des Relations internationales et de la Coopération réitère le soutien indéfectible de son pays au peuple sahraoui

Le ministre des Relations internationales et de la Coopération de l'Afrique du Sud, M. Ronald Lamola, a réitéré la position immuable de son pays en soutien à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS).

Ces propos ont été tenus lors d'un point de presse organisé à l'issue d'une rencontre ayant réuni le ministre sud-africain avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères, membre du Secrétariat général du Front Polisario, Mohamed Sidati, à l'entame de sa visite de travail en Afrique du Sud.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence de hauts responsables du ministère sud-africain des Affaires étrangères, a été entamée par un entretien, en tête à tête, entre les deux ministres avant d'être élargie aux membres des deux délégations, précise l'agence SPS.

Dans une déclaration à la presse, M. Lamola a réitéré la position immuable de son pays en soutien à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance.

Pour sa part, M. Mohamed Sidati a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement sud-africain pour les positions de soutien et de solidarité vis-à-vis de la lutte du peuple sahraoui et de sa cause légitime.

Les deux ministres ont également réaffirmé la convergence de vues entre les deux pays sur toutes les questions liées aux relations bilatérales et aux questions internationales et africaines examinées.

Les discussions entre les deux ministres ont porté sur les développements survenus en Afrique ainsi que sur les perspectives des relations bilatérales entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer et de les consolider, conclut la même source.