Deux agences de l'ONU ont appelé lundi à un rattrapage en matière de vaccination des enfants, avertissant que les vaccinations mondiales d'enfants ont stagné l'année dernière, laissant 2,7 millions d'entre eux non vaccinés ou une couverture vaccinale insuffisante.

Les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) sur la couverture vaccinale nationale fournissent l'ensemble des données les plus importantes et les plus complètes au monde sur les tendances en matière de vaccination contre 14 maladies. Ces estimations "soulignent la nécessité de poursuivre les efforts de rattrapage, de redressement et de renforcement des systèmes".

Les niveaux de vaccination des enfants ont stagné en 2023, par rapport aux niveaux prépandémiques de 2019, laissant de nombreuses personnes sans protection vitale, notamment contre la rougeole. De nouvelles données révèlent que près de trois nourrissons sur quatre vivent dans des pays où la faible couverture vaccinale est à l'origine de flambées de la rougeole.

"Les dernières tendances démontrent que de nombreux pays continuent d'oublier beaucoup trop d'enfants", a déploré la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell. "Combler le fossé de la vaccination nécessite un effort mondial, avec les gouvernements, les partenaires et les dirigeants locaux qui investissent dans les soins primaires et les travailleurs communautaires pour s'assurer que chaque enfant est vacciné et que l'ensemble des soins sont renforcés".

Les données des agences montrent que le nombre d'enfants ayant reçu trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) en 2023 -- un marqueur clé de la couverture vaccinale mondiale -- a stagné à 84% (108 millions). Toutefois, le nombre d'enfants n'ayant pas reçu une seule dose de vaccin est passé de 13,9 millions en 2022 à 14,5 millions en 2023.

"Plus de la moitié des enfants non vaccinés vivent dans les 31 pays fragiles, touchés par des conflits et des installations vulnérables, où les enfants sont particulièrement exposés aux maladies évitables en raison des perturbations et du manque d'accès à la sécurité, à la nutrition et aux services de santé", ont-elles déclaré. "En outre, 6,5 millions d'enfants n'ont pas reçu leur troisième dose de vaccin DTC, qui est nécessaire pour assurer une protection contre la maladie pendant la petite enfance".