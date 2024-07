La sécurité et la prévention des accidents maritimes et maladies professionnelles a été lundi le thème d'un Séminaire régional organisé, à Annaba en présence de 150 acteurs exerçant divers métiers de la pêche.

L'accent a été particulièrement mis sur les maladies professionnelles affectant les professionnelles de la pêche et leur prévention durant cette rencontre initiée par la Direction de la pêche et des produits halieutiques d'Annaba en coordination avec la Chambre locale de la pêche et en présence des directeurs du secteur des wilayas d'Annaba, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, et d'El-Tarf ainsi que les directeurs des chambres relevant du ce secteur de Sétif et de Guelma.

Présidant l'ouverture de cette rencontre dans sa première édition, l'inspecteur général du ministère de la Pêche et des Produits Halieutiques, Farid Hardaoui, a appelé à conjuguer les efforts pour la mise en place des conditions propices à cette profession à travers son encadrement, la formation de ceux qui l'exercent et la réalisation des structures de base pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la pêche.

L'intervenant a salué l'organisation de ce premier Séminaire du genre consacré à cette catégorie de professionnels de la mer, estimant que c'est aussi une occasion pour eux d'exprimer leurs préoccupations et problèmes.

Relevant que le secteur emploie plus de 70.000 acteurs à l'échelle nationale, l'inspecteur général a rappelé que l'Algérie a enregistré 72 accidents durant la période de 2020 à 2024 dont 10 % survenus dans la wilaya d'Annaba avec le naufrage de sept embarcations et la mort de 11 personnes.

De son côté, le président de l'Association des armateurs et professionnels de la pêche, Nabil Alla, a appelé à prévoir des facilitations, à protéger ceux exerçant des métiers pénibles et à garantir leurs droits et sécurité.

Il a également relevé que le Séminaire est une opportunité aux professionnels pour exposer aux instances de tutelle leurs préoccupations et trouver des solutions en vue de réduire les accidents en mer.