Le groupe Saïdal ambitionne de réaliser à court terme 10% de son chiffres d'affaires à travers des exportations, en ciblant en priorité le marché africain, a annoncé lundi à Alger, son PDG Ouassim Kouidri.

M. Kouidri s'exprimait lors de la cérémonie de signature d'une convention-cadre avec la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex) portant sur l'accompagnement de Saïdal dans sa stratégie d'évolution et de positionnement sur les marchés internationaux.

Dans ce cadre, M. Kouidri a affirmé que le groupe pharmaceutique a développé une nouvelle politique et stratégie favorisant l'exportation des médicaments et des matières premières destinées aux marchés extérieurs.

Le groupe exporte actuellement ses produits vers la Libye et a entamé l'enregistrement de ses médicaments dans plus de 10 pays africains. Il s'agit notamment du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et de l'Afrique du Sud, a-t-il expliqué.

"Saïdal participe activement aux appels d'offres lancés par les pays africains", a-t-il mentionné en précisant qu' "à court terme, le groupe ambitionne de réaliser 10 % de son chiffres d'affaires à travers des exportations".

L'accent mis par Saïdal sur l'exportation vise à satisfaire les besoins du marché africain connaissant une demande croissante en médicaments, a-t-il encore relevé tout en assurant que l'ambition du groupe est également de conquérir de nouveaux marchés à l'international notamment en Europe, en Asie et en Amérique.

Assurant que l'objectif de Saïdal est de s'imposer comme "un acteur majeur du marché pharmaceutique africain", il a souligné que la politique d'exportation élaborée vise aussi à "consolider les efforts de l'Etat visant à diversifier son économie et à réduire sa dépendance vis-à-vis des exportations de pétrole".

En matière de production, il a fait savoir que la production moyenne annuelle du groupe est de 220 millions d'unités de vente par an. En 2023, la production réalisée avait enregistré une hausse de 14,11 % par rapport à l'exercice 2022.

Outre les huit unités de production en activité actuellement, Saïdal a lancé la construction de neuf nouvelles usines spécialisées conçues selon les normes internationales visant notamment à produire des matières premières dans l'objectif d'augmenter le taux d'intégration (cristaux d'insuline, antibiotiques, cardiologie, diabétologie, oncologie, bio-similaires, anti-inflammatoires, botox).

Il est également question du développement de la gamme du groupe Saïdal en ajoutant plus de 120 nouveaux produits à la nomenclature actuelle, a-t-il affirmé tout en mentionnant que l'entreprise ambitionne de développer la production de plusieurs vaccins actuellement importés.