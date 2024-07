Trois randonneurs sont morts ces derniers jours dans des parcs de l'Ouest américain, en Utah, en pleine vague de chaleur aux Etats-Unis.

Un Américain de 52 ans et sa fille de 23 ans sont décédés vendredi dans le parc national de Canyonlands, ont indiqué lundi les autorités locales dans un communiqué.

Les deux randonneurs "s'étaient perdus et n'avaient plus d'eau", alors que la température était "supérieure" à 37,8 C, ont-elles expliqué.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, "les deux personnes étaient déjà décédées".

Samedi, une femme de 30 ans a également été retrouvée morte dans le parc de Snow Canyon, a annoncé la police locale, en insistant sur les risques de déshydratation.

Ces morts surviennent au moment où les Etats-Unis subissent une vague de chaleur extrême, qui a largement handicapé l'Ouest du pays la semaine dernière et se déplace maintenant vers l'Est.

Lundi, les alertes canicule concernaient encore plus de 150 millions de personnes dans le pays.

Plusieurs décès probablement liés à la chaleur ont déjà été identifiés, notamment celui d'un motard le 6 juillet dans la Vallée de la mort en Californie.

Depuis le début du mois, des dizaines de villes dans le pays ont enregistré des records de températures, absolus ou saisonniers.

Au Nevada, le mercure à Las Vegas a notamment atteint 48,9 C le 7 juillet, sa température la plus chaude jamais enregistrée.

Les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur du réchauffement de la planète lié au changement climatique causé par la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles, selon les scientifiques.

La chaleur suffocante qui écrase actuellement les Etats-Unis fait suite au mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon l'observatoire européen Copernicus.