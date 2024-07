Pas moins de 265 petits flamants roses migrateurs ont été sauvés à Oum El Bouaghi de la soif et la sécheresse qui a affecté " Chat Tensilt " dans le territoire des communes de Souk Naâmane et Ouled Zouay, a-t-on appris lundi de la Conservation locale des forêts.

Les petits flamants roses affectés par la soif après la sécheresse qui a touché " Chat Tensilt " d’une part et la vague de chaleurs enregistrée dans cette wilaya depuis ces dernières semaines d’autre part, ont été évacués vers un des marécages de la localité El Mehaidiya dans la commune d’Ain M’lila, a précisé le chargé d’information auprès de la conservation des forêts, Abderaouf Omar.

Le même responsable a indiqué que les petits flamants roses affectés ont été évacués par des acteurs dans le domaine de la protection de l’environnement et des habitants de la localité " Sebakh " limitrophe de " Chat Tensilt " et ce, en collaboration avec des agents forestiers.

La localité " Chat Tensilt " a constitué durant l’année en cours (2024) un environnement adéquat pour la nidification de ce genre d’oiseaux, a indiqué la même source, ajoutant que les petits de cette espèce d’oiseaux qui n’ont pas encore la capacité de voler et n’ont pas pu supporter la soif sont resté coincés à cause de la canicule et la sécheresse du site.

Le même responsable a indiqué que l’opération de contrôle de " Chat Tensilt " se poursuit pour sauver ce qui reste des petits flamants roses en vue de les transférer vers d’autres régions afin de les protéger de la soif.