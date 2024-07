Deux lauréats de Tizi Ouzou et de Béchar ont remporté, lundi à Alger, la troisième édition du Concours d'orthographe anglaise.

Il s'agit de Rayane Hadjar (12 ans) de Tizi Ouzou chez les juniors (9-15 ans) et de Marwane Mohamedi (22 ans) de Béchar chez les adultes (16-25 ans).

La finale de ce concours national, parrainé par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique et l'école Berlitz à Alger, a regroupé 20 compétiteurs dans les deux catégories venus de différentes wilayas du pays pour montrer leurs talents en orthographe anglaise.

Les vingt finalistes se sont qualifiés lors des concours régionaux organisés en avril dernier au niveau d'espaces culturels et de l'espace américain (American Corner) à Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla, avec la participation de plus de 400 compétiteurs, a fait savoir l'organisatrice du concours Nesrine Khettou.

Les vingt concurrents "ont fait preuve d'une excellente maîtrise de l'orthographe anglaise", a-t-elle dit, estimant que "le niveau d'anglais en Algérie est en constante progression dans tous les domaines et spécialités".

A cette occasion, l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, qui a assisté à la finale, a souligné que l'enseignement de la langue anglaise faisait partie des axes de la coopération entre les deux pays.

Plusieurs programmes ont été mis en place entre les deux parties, dont un avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'enseignement de la langue anglaise dans les universités algériennes et un autre pour l'enseignement et le renforcement des connaissances des cadres et fonctionnaires algériens, a-t-elle précisé.

Et d'ajouter que ce concours "s'inscrit dans le cadre des efforts de l'ambassade des Etats-Unis à Alger en faveur de la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue anglaise et du rapprochement entre les peuples algérien et américain".