Une convention-cadre a été signée, lundi à Alger, entre la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex) et Saidal, afin d'accompagner ce groupe dans sa stratégie de positionnement sur les marchés internationaux des produits pharmaceutiques, notamment dans les pays africains.

Cette convention-cadre a été paraphée par le PDG de la Cagex, Zouhir Laiche et le PDG du groupe Saidal, Ouacim Kouidri, en présence des cadres des deux compagnies.

L'objet de la convention porte sur l'accompagnement en matière de couverture d'assurance du groupe Saidal dans ses activités, notamment de commercialisation des produits pharmaceutiques.

Selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature, il s'agit de "conforter une collaboration stratégique et de renforcer la coopération entre les deux parties pour une meilleure garantie des exportations et des ventes domestiques".

"Cette convention-cadre illustre la détermination commune à promouvoir un commerce international et local équilibré et prospère, fondé sur la confiance, la solidarité et la coopération. Elle permettra également une contribution active au rayonnement de l'économie algérienne avec un partenariat renforcé et approfondi", a-t-on également souligné dans un communiqué remis à la presse.

Lors d'un point de presse animé à l'issue de la cérémonie, M. Laiche a indiqué que "la signature de cette convention intervient après plus de 15 ans de collaboration entre les deux parties" et vient appuyer les ambitions du groupe Saidal, notamment en matière d'exportation vers les marchés internationaux".

"La Cagex disposant d'un réseau international de compagnies partenaires dans plus de 100 pays mettra à la disposition de Saidal toutes ses compétences et son savoir-faire afin de l'accompagner dans sa stratégie d'évolution et de positionnement sur les marchés internationaux", a expliqué M. Laiche, en mentionnant que "sa compagnie est à même d'apprécier les risques de non-paiement et de prévenir aussi les risques de non-recouvrement et rapatriement des fonds surtout dans le contexte géopolitique actuel dans le monde".

Cette convention permettra de soutenir, a-t-il encore mentionné, la stratégie d'exportation de Saidal, en ayant accès à toutes les informations nécessaires sur les marchés extérieurs afin d'avoir le maximum d'éléments d'appréciation du risque client et de se renseigner sur leur solvabilité.

De son côté, le PDG de Saidal a souligné l'importance de cette convention pour le groupe pharmaceutique, soutenant que "le métier de base de Saidal reste celui de la production des médicaments pour satisfaire les besoins du marché national et l'exportation des excédents".

"Nous avons besoin de la Cagex pour mieux connaître les marchés extérieurs et leurs situations. Nous ciblons en priorité les pays africains et également le marché asiatique", a-t-il fait savoir assurant que le groupe pharmaceutique disposait de capacités de production pouvant permettre d'aller vers l'exportation.