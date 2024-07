L'Algérie abritera les 1, 2 et 3 décembre prochain les travaux de la 14ème conférence annuelle d'Aman Union, une association regroupant les compagnies d'assureurs et réassureurs de risques commerciaux et non commerciaux des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a annoncé, lundi à Alger le PDG de la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (Cagex), Zouhir Laiche.

M. Laiche s'exprimait en marge de la cérémonie de signature d'une convention-cadre entre la Cagex et le groupe Saidal, afin d'accompagner le groupe public dans sa stratégie de positionnement sur les marchés internationaux des produits pharmaceutiques, notamment dans les pays africains.

A cette occasion, M. Laiche a affirmé que la tenue de cette conférence est une "première" pour l'Algérie qui est un membre fondateur de cette association qui regroupe 16 pays du monde arabo-musulman.

"Cette conférence revêt une importance capitale pour l'Algérie et va nous permettre de réunir toutes les grandes compagnies d'assurance du crédit à l'exportation afin d'aborder les grands enjeux du secteur dans un contexte géopolitique particulier", a-t-il expliqué.

Fondée en 2009, Aman Union vise à promouvoir et à développer le secteur de l'assurance des risques commerciaux et non commerciaux dans les pays membres et à renforcer les relations mutuelles entre les membres.

Cette association oeuvre à encourager notamment l'échange d'informations, l'assistance technique, l'expertise et la consultation entre les membres, ainsi qu'à partager des informations sur le recouvrement de créances, des centres de formation et d'autres institutions qui contribuent au progrès du secteur de l'assurance-crédit à l'exportation.