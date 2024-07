Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, les 8 et 13 juillet courants au siège du ministère, les réunions de deux sessions extraordinaires de la Commission nationale d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indique dimanche un communiqué du ministère.

Ces réunions s'inscrivent "dans le cadre du suivi des travaux de cette commission et de l'examen du projet de rapport national d'évaluation des risques et de sa conformité aux normes recommandées par le groupe d'action financière", précise le communiqué.

Dans ce cadre, M. Faid a souligné, lors de ses interventions, l'importance capitale de ces deux réunions, appelant tous les membres à intensifier leurs efforts afin de parvenir à des résultats clairs sur les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, et de rendre les résultats de ce rapport largement accessibles aux secteurs public et privé en vue de mettre en œuvre les mesures recommandées.

Le ministre a également insisté sur l'enrichissement du projet de rapport partiel d'évaluation des risques et de la stratégie nationale de prévention des risques de blanchiment d'argent, qui fait partie des missions de cette commission.

Lors de ces deux réunions, des exposés exhaustifs ont été présentés par les responsables des groupes de travail sur l'état d'avancement des travaux liés à l'évaluation nationale des risques, ainsi que sur les réalisations importantes et les propositions soumises à l'examen, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, les interventions des membres ont porté sur la nécessité d'assurer la qualité et la cohérence des statistiques émanant des différentes parties concernées, afin d'établir une approche unifiée des risques, ainsi que sur l'importance de valoriser les efforts déployés et d'encourager leur poursuite dans un cadre collectif et coordonné en vue de prendre en charge toutes les observations.

Au terme de la réunion, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'une coordination permanente et efficace outre la concertation avec toutes les parties prenantes, affirmant son soutien constant à tous les membres pour la réussite des tâches qui leur sont confiées, conclut le communiqué du ministère.