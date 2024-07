Une enveloppe financière de 2,35 milliards DA vient d'être octroyée à la réalisation des projets d'extension du réseau d'alimentation en électricité dans la wilaya de M'sila, a indiqué un communiqué des services de la wilaya.

"La wilaya s'est renforcée d'une importante enveloppe financière pour la réalisation de 171 projets au titre d'un nouveau programme d'urgence visant l'amélioration de la qualité du service et le rattrapage du déficit accusé par le réseau de distribution de l'électricité", a-t-on fait savoir.

Ces projets portent sur la réalisation de 6 départs électriques de haute tension 30.000 kilovolts avec un réseau total de 180 km en vue d'améliorer les performances du réseau et éviter les coupures répétées touchant nombre de communes dont M'cif Bensrour, Sidi Ameur, Maarif, Djebel Messaad et Ouled Mansour, a-t-on précisé.

Ces projets incluent, selon le communiqué, la réalisation de 57 transformateurs électriques aériens et terrestres reliés à un réseau de 68 km pour une enveloppe financière de 500 millions DA et la rénovation de 38 km du réseau de haute tension pour une enveloppe financière de 22 millions DA en plus de la réalisation de 15 départs de basse tension pour un réseau de 3,1 km et une enveloppe financière de 13 millions DA avec la rénovation de 127 km du réseau basse tension pour 51 millions DA.

La même source a ajouté que les autorités locales ne ménagent aucun effort pour assurer les services publics par le suivi continu des préoccupations exprimées et leur prise en charge ainsi que le suivi minutieux des projets de développement des divers programmes.