La wilaya de Mostaganem a bénéficié, dernièrement, de cinq nouvelles opérations pour renforcer l'alimentation en eau potable au profit de 41 villages, a-t-on appris, lundi du directeur de wilaya des ressources en eau Abdelkader Bouziane.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bouziane a indiqué que "ces opérations inscrites dans le cadre du programme sectoriel de l'exercice 2024, en phase de passation des marchés, portent sur l'amélioration du service public et la réhabilitation des réseaux d'eau à travers la wilaya".

La première opération concerne la réalisation de 10 puits artésiens au profit de 13 villages répartis à travers des communes de Safsaf, Mansourah, Fornaka, Hassiane, Bouguirat et Mesra. La deuxième et troisième opérations comportent la pose d'un nouveau réseau d'alimentation en eau potable sur 66,6 kilomètres, l'équipement de trois stations de pompage et la mise en service de deux réservoirs d'une capacité totale de 450 mètres cubes, a-t-il fait savoir.

Dix-huit (18) villages répartis sur sept communes que sont Ain Tédelès, Sour, Mansourah, Achaacha, Bouguirat, Hassi Mameche et Kheireddine bénéficient de ces deux dernières opérations.

Par ailleurs, le service public sera amélioré à travers deux opérations en faveur de 10 autres villages des communes de Souaflia, Oued El Kheir, Sour, Fornaka, Mansourah, Kheireddine et Sayada qui compte une zone d'extension urbaine d'El Hachm et les villages de Sidi Lahcen et Si El Mahi.

Parallèlement, des travaux sont en cours au niveau de la wilaya de Mostaganem pour la concrétisation de sept autres opérations au profit de dix villages relevant de six communes, financées au titre du programme sectoriel et de la Caisse de garantie et solidarité des collectivités locales à hauteur de plus de 250 millions DA, a-t-on ajouté.