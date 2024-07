Une enveloppe financière estimée à plus de 8,7 milliards de dinars a été mobilisée, dans la wilaya de Tlemcen, pour la concrétisation d'une série d'opérations de développement réparties à travers les différentes communes de cette collectivité locale au titre de l'exercice 2023-2024, a-t-on appris ,lundi, des services de la wilaya.

La même source a précisé que ce montant a permis de concrétiser 832 opérations de développement inhérentes, notamment à l'alimentation en eau potable (AEP), l'assainissement, aux routes, à l'éducation, l'électrification, le raccordement au réseau de gaz naturel, aux infrastructures sportives et de jeunes, ainsi qu'aux structures de santé.

Plusieurs séances d'arbitrage ayant regroupé les chefs de daïras, les présidents des assemblées populaires communales (APC) et des directeurs de l'exécutif local, se sont tenues pour l'élaboration de la nomenclature des opérations des projets retenus destinés à la prise en charge des préoccupations et des attentes des citoyens, particulièrement ceux des zones d'ombre de la wilaya et l'amélioration de leur cadre de vie, a-t-on indiqué de même source.

Par ailleurs, une plateforme numérique a été créée au niveau des services de la wilaya, des daïras et des communes dans l'optique d'assurer le suivi permanent de ces projets de développement, à partir de la date de leur notification jusqu'à leur achèvement, a-t-on souligné.

D'autre part, les services de la wilaya ont signé des contrats de performance avec les chefs de daïras, les P/APC et les directeurs de l'exécutif local, relatifs à tous les projets inscrits afin d'adosser la feuille de route à des indicateurs et des objectifs clairs, sachant que ces contrats de performance feront l'objet d'évaluation, a fait savoir la même source, ajoutant que les responsables concernés sont tenus à respecter leurs engagements.