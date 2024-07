La salle omnisports chahid Salem-Mayouf de la ville de M’sila accueille depuis samedi après-midi le championnat national scolaire de handball des catégories minimes et cadets avec la participation de 663 athlètes (garçons et filles) de 21 wilayas.

La manifestation est organisée par les deux directions de la jeunesse et des sports et de l’éducation en coordination avec la ligue de wilaya de sport scolaire, selon le directeur de la jeunesse et des sports (DJSL), Mostefa Berriche, qui a souligné que "tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour le succès de ce championnat de quatre jours (13-17 juillet)".

Le président la Fédération nationale de sport scolaire, Abdelhafid Izem, et le wali de M’sila, Nadjmeddine Tiar ont présidé la cérémonie d’ouverture de ce championnat lancé dans une ambiance bonne enfant.