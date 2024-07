Le président de la Commission internationale de soutien au peuple palestinien, Salah Abdel Ati, a appelé, samedi à Alger, à la formation d'une « coalition internationale humanitaire » pour mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza.

Invité au forum du quotidien Al-Fadjr, l'avocat et militant a appelé à l'impératif de créer « une coalition internationale humanitaire pour mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza et soutenir les droits du peuple palestinien, regroupant tous les pays signataires des conventions de Genève et réfutant les crimes de l'occupation et du génocide qu'elle mène depuis plus de 9 mois contre le peuple palestinien ».

L'intervenant a salué le rôle de l'Algérie et l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au soutien de la cause palestinienne et au peuple palestinien.

La coalition s'engagera à soutenir le peuple palestinien sur tous les plans, et assurera la coordination de l'action des organisations de la société civile, de journalistes, de médecins et d'avocats en faveur de la cause palestinienne, et elle présentera également « une approche pour le travail en cours visant à poursuivre l'entité sioniste devant la justice internationale », a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, M. Abdel Ati a évoqué la situation humanitaire dégradée dans la bande de Ghaza, la poursuite de l'entité sioniste dans la destruction des infrastructures et la mise de la plupart des hôpitaux et centres de soins hors service, outre le bombardement des écoles relevant de l'UNRWA et des campements de civils déplacés, s'ajoutant à cela, le manque d'accès à l'aide humanitaire notamment au nord de la bande de Ghaza et la fermeture de tous les points de passage par l'occupation.