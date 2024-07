Un accord de coopération a été signé à Alger entre la Délégation nationale aux risques majeurs (DNRM) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) dans le domaine du renforcement des capacités de résilience face aux risques sismiques, permettant le partage de connaissances et d'expertises entre les deux parties, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

La signature de cet accord bilatéral, qui s'est déroulée au siège de la Délégation nationale aux risques majeurs, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et de l'échange d'expertises en matière de résilience face aux risques majeurs entre la DNRM et la JICA, précise la même source.

A cette occasion, le Délégué national aux risques majeurs, Abdelhamid Afra, a rencontré une délégation d'experts de la JICA pour discuter et adopter la feuille de route visant à renforcer les capacités de résilience face aux risques sismiques au niveau des vieilles bâtisses.

Cette coopération importante inclut plusieurs établissements tels que le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), le Centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), le Centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) et l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC), conclut le communiqué.