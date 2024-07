Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a réaffirmé la position immuable de l'Algérie en soutien à la lutte du peuple sahraoui et ses droits garantis par les chartes de l'ONU et de l'Union africaine (UA) sur les droits de l'homme et des peuples, a indiqué, ici, un communiqué du Conseil.

M. Goudjil s'exprimait dans une allocution, lue en son nom par Mohamed Reda Ousahla, vice-président du Conseil de la Nation chargé des relations extérieures, qui l'a représenté à l'ouverture de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), organisée du 14 au 23 juillet à la Faculté de droit et des sciences politiques « M'hamed Bougara » de l'université de Boumerdes (UMBB), par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), en coopération avec l'ambassade de la RASD en Algérie.

Dans son allocution, M. Goudjil a réaffirmé « la position constante de l'Algérie en soutien à la lutte du peuple sahraoui et ses droits garantis par les chartes de l'ONU et de l'UA sur les droits de l'homme et des peuples », saluant sa lutte « contre l'arrogance coloniale du Maroc et sa résistance héroïque devant sa tyrannie, ses crimes et les manœuvres de sa politique coloniales, fondées sur le mensonge, la falsification des faits et les tergiversations », ajoute le communiqué.

Il a affirmé, en outre, que « l'Algérie s'est fixée, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la priorité de faire entendre la voix de l'Afrique lors de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité internationale », précise le document.

« Elle a également élaboré un plan de travail prometteur pour corriger l'injustice historique infligée au continent, en premier lieu la décolonisation, et il a poursuivi, soulignant qu'il s'agit d'un engagement qu'elle tient à honorer en dépit de l'environnement international déprimant, et de la grave dégradation de la situation des droits de l'homme en Palestine et au Sahara occidental ».

Après avoir évoqué, dans son allocution, les positions honorables de l'Algérie vis-à-vis de la cause sahraouie, telles qu'exprimées par le président de la République, M. Goudjil a rappelé que « l'Algérie n'abandonnera jamais le Sahara occidental », ajoutant que l'Algérie nouvelle poursuivra son processus de réforme globale consacrant sa pleine souveraineté sur ses décisions, afin de ne pas compromettre sa liberté de défendre les causes justes dans le monde, en tête desquelles le Sahara occidental et la Palestine », selon le même communiqué.

M. Goudjil a souligné, en outre, que la présence d'universitaires et de cadres de la RASD en Algérie lors de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse rappelle « la participation étudiante de la jeunesse algérienne et de son élite intellectuelle pendant la Révolution et dans la reconstruction de l'Algérie indépendante ».

Il s'agit d'une coïncidence affirmant la disposition du peuple sahraoui à une nouvelle étape émanant de sa lutte historique, mais témoignant aussi de la clairvoyance de ses dirigeants en termes d'encadrement de la jeunesse sahraouie pour jouer son rôle dans la construction de son État indépendant, et consacrer sa démocratie en vue de lui donner la place qui lui est réservée, en tant qu'État arabe africain pleinement souverain".