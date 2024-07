Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Sidi Bel Abbès ont procédé à l'arrestation d'un trafiquant de drogue et de psychotropes, et à la saisie de près de 4,5 kg de kif traité, indique, dimanche, un communiqué du même corps sécuritaire.

"Dans le cadre de la lutte contre toute forme de crime organisé, les éléments du Groupement territorial de la GN de Sidi Bel Abbès ont procédé à l'arrestation d'un individu âgé de 35 ans pour transport et trafic de drogue et de psychotropes", précise le communiqué.

L'opération a été menée suite à "des informations parvenues aux éléments de la Brigade de sécurité et d'investigation de la GN de Redjem Demouche, selon lesquelles un individu s'adonnait au transport et au trafic de drogue et de comprimés psychotropes à bord de son véhicule à partir de la wilaya de Naâma vers les banlieues de la wilaya de Sidi Bel Abbès", selon la même source.

Ainsi, "une patrouille a été constituée pour surveiller les mouvements du mis en cause qui a été appréhendé au niveau de la RN95 dans la commune de Redjem Demouche, où il a été procédé à son arrestation ainsi qu'à la saisie de 41 comprimés psychotropes de type +Extasy+ et d'une quantité de drogue dure (cocaïne) destinés à la consommation personnelle".

Cette opération s'est soldée également par la saisie de 4,470 kg de kif traité, d'un téléphone portable et d'un véhicule touristique utilisé pour le transport de ces poisons", a ajouté la même source.

Un dossier judiciaire a été ouvert à l'encontre du mis en cause qui a été déféré ensuite devant les juridictions compétentes.