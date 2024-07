Les sorties de sensibilisation sur l’importance de la participation à la prochaine élection présidentielle, initiées dans la wilaya de Mascara, attirent un grand nombre de jeunes, affirment les animateurs de ces rencontres.

Dans ce cadre, la membre du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Sabah Aissaoui a indiqué, à l’APS, que les sorties de sensibilisation, lancées il y a une semaine par son organisme, suscitent un vif intérêt des jeunes de différentes communes de la wilaya, soulignant que beaucoup d'entre eux ont exprimé leur désir d'accomplir leur devoir électoral lors de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain.

Elle a fait savoir que l'initiative, qui se poursuivra jusqu'à la fin juillet courant, a été favorablement accueillie par les jeunes, notamment ceux âgés de 18 à 20 ans, qui ont apprécié ces opérations de sensibilisation, ce qui reflète une prise de conscience chez cette couche de la société quant à l'importance de la prochaine échéance électorale et la nécessaire participation des jeunes pour sa réussite.

Mme Aissaoui a signalé que le CSJ dans la wilaya a élaboré un riche programme d'action dans le cadre de ces sorties, privilégiant les centres de jeunes et les infrastructures culturelles et sportives, les quartiers populaires, les lieux publics et les groupements ruraux pour encourager les jeunes à participer massivement aux prochaines échéances électorales.

Le commissaire de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) Benaoumer Belkadi a souligné, pour sa part, que les sorties et rencontres de sensibilisation sur le même sujet, lancés par cette organisation, ont suscité un "grand engouement" des jeunes, lors des explications fournies par les adhérents de faoudjs scouts de la wilaya, qui ont mis l'accent sur l'importance de la participation forte des jeunes à la prochaine élection présidentielle.

Il a fait observer que ce qui a été retenu lors de cette opération de sensibilisation, qui se poursuit jusqu'au début août prochain, c'est que de nombreux jeunes attachent une grande importance aux élections de par leur suivi des réunions de proximité et des rencontres de sensibilisation, organisées par les scouts.

Le commissariat de wilaya des SMA a programmé, au titre de cette opération de sensibilisation, des sorties au niveau des quartiers populaires, places publiques et centres ruraux pour distribuer des dépliants et fournir des explications sur l’importance de la participation aux prochaines élections, en plus de l'organisation de rencontres de sensibilisation dans les structures juvéniles et au musée du moudjahid.

L'association nationale "Espoir de Vie" pour la protection des enfants atteints de paralysie cérébrale a lancé, dernièrement, une campagne de sensibilisation dans la wilaya de Mascara sur l'importance de participer aux élections, en faveur des jeunes, qui comprend l'ouverture d'espaces dans les lieux publics, a indiqué le responsable de l'association, Ahmed Mokadem.

La même source a relevé que cette campagne, qui se poursuivra jusqu'à la fin juillet courant, enregistre la participation de plus de 100 membres adhérents de l'association précitée de la wilaya.

M. Mokadem a révélé aussi le projet de lancer, prochainement par son association, une caravane nationale de sensibilisation sur l'importance de la participation des jeunes à l'élection présidentielle, qui sillonnera durant 15 jours plusieurs wilayas du pays.