Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a affirmé, samedi à Alger, la nécessité pour les entreprises de réalisation d'accélérer la cadence des travaux des projets de développement du réseau routier à Alger, afin de fluidifier la circulation automobile à l'approche de la rentrée sociale.

La déclaration de M. Rekhroukh a été faite lors d'une visite d'inspection, en compagnie du wali d'Alger, Abdenour Rabehi, au niveau des chantiers de plusieurs projets du secteur dans la capitale, lesquels devraient contribuer à l'extension du réseau routier et à la décongestion du trafic routier.

Après avoir reçu des explications sur l'avancement des travaux du projet d'aménagement des accès à la Gare routière multimodale de Bir Mourad Rais, le ministre a relevé la nécessité d'augmenter la cadence de ces travaux pour réceptionner le projet fin septembre.

Il a expliqué que le projet contribuera à fluidifier le trafic sur l'axe Dar El Beida, Ben Aknoun-Zéralda, ainsi qu'entre Alger et Blida.

Le projet consiste en l'extension de deux tunnels sur une longueur de plus de 300 mètres et la réalisation d'un échangeur au niveau du croisement des deux routes (Route nationale RN 1 et rocade Sud d'Alger).

M. Rekhroukh s'est en outre enquis de la réalisation des deux tronçons du projet de route reliant l'échangeur du 5 Juillet à Kheraicia au niveau de la deuxième rocade, qui devrait décongestionner le trafic routier dans les communes d'El Achour, Draria, Baba Hassen et Kheraicia.

Le ministre a fait savoir que le premier tronçon de ce projet, qui s'étend sur plus de 2,5 km, sera livré "avant la prochaine rentrée sociale", appelant les entreprises de réalisation à augmenter la cadence des travaux pour achever l'ensemble du projet dans les meilleurs délais.

Dans le même sillage, le ministre s'est enquis du projet de réalisation des accès de la zone d'expansion touristique (ZET) des plages Palm Beach et Sidi Fredj dans la commune de Staoueli, qui s'étend sur 15km, visant à fluidifier la circulation routière, notamment en saison estivale.

M. Rekhroukh a insisté, dans la même commune, sur la nécessité pour les entreprises publiques chargées de la réalisation de ce projet, d'œuvrer à le livrer dans les plus brefs délais, d'autant que ces entreprises ont manifesté leur disposition à achever 90% des travaux fin juillet.

Au terme de cette visite, le ministre a présidé la mise en service du tunnel au niveau de la RN 41, dans la commune de Chéraga, avec un accès au nouvel Hôpital militaire Mère et Enfant et un carrefour.

M. Rekhroukh a, par ailleurs, salué le travail de la Société d'études et réalisation d'ouvrages d'art de l'est (SeroEst), qui a livré le projet trois mois en avance, affirmant, à cet égard, que les entreprises publiques ont connu un grand développement.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, le ministre a affirmé que tous les obstacles entravant l'avancement des projets de développement du réseau routier à Alger avaient été levés, ce qui facilitera l'accélération de la réalisation et de la livraison, assurant que "tous les projets en cours de réalisation désengorgeront les routes à la prochaine rentrée sociale".

Evoquant les efforts de l'Etat visant à décongestionner les grandes villes, M. Rekhroukh a fait savoir qu'Alger avait bénéficié d'un plan prévoyant la réalisation de 24 projets d'aménagement des routes et la réalisation de nouveaux axes, dont 11 ont été livrés.