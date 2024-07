La cérémonie de sortie de la première promotion de 292 enseignants de l'Ecole normale supérieure pour les sourds-muets (ENSSM) a été organisée, samedi à Alger.

Baptisée du nom du professeur Tayeb Belarbi, la cérémonie de sortie de ces 292 enseignants qui rejoindront les lycées dès l'année prochaine a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, et le conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baddari a souligné que la sortie de cette promotion "constitue un acquis pour l'Algérie nouvelle en faveur de l'égalité de tous en matière d'éducation et d'enseignement", ajoutant que "ces réalisations permettront à l'Algérie de devenir une locomotive de développement dans divers domaines".

De son côté, Mme Krikou a estimé que cette réalisation "est le résultat de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relative à la création de cette école dans le but d'assurer un enseignement de qualité au profit des sourds-muets", précisant que "la formation d'encadreurs est le moyen d'atteindre cet objectif et de permettre à cette catégorie de parachever son cursus scolaire avec un accompagnement qualifié".

Pour sa part, M. Belaabed a souligné que son secteur accueillera, à partir de la prochaine année scolaire, la première promotion de diplômés de l'Ecole normale supérieure pour les sourds-muets, ce qui constitue, a-t-il dit, "un grand exploit qui témoigne de l'attachement du président de la République à assurer les meilleures conditions de scolarité à toutes les catégories".