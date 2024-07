Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a annoncé, samedi dans un communiqué, le parachèvement de l'opération de numérisation de tous les documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines aux niveaux central et local.

"Conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'accélération de la cadence de la numérisation des activités des différents secteurs, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a mis en service plusieurs systèmes d'information et applications numériques et parachevé l'opération de numérisation de tous les documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines aux niveaux central et local", a précisé le communiqué.

L'opération a permis la "numérisation de 25.792.410 documents incluant les cadres supérieurs, les fonctionnaires, les agents contractuels en service et retraités", selon la même source, qui ajoute que "ces documents ont été répartis sur 735.926 fichiers électroniques comprenant chacun 35 documents numérisés".

Dans le cadre de cette démarche, un système d'aide à la prise de décision dans la gestion des ressources humaines (system power BI) a également été développé. Alimenté par le Système d'information des ressources humaines (SIRH), il vise à "analyser les données de manière minutieuse et en temps réel" et à "fournir une vision prospective dans la prise de décisions relatives à la gestion des ressources humaines", conclut le communiqué.