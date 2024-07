Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a affirmé, samedi à Alger, que les imprimeries étaient prêtes pour la Présidentielle du 7 septembre prochain, notamment en ce qui concerne la fourniture de papier en quantités suffisantes.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection aux imprimeries relevant de son secteur dans la wilaya d'Alger, le ministre a assuré "la disponibilité du papier nécessaire au processus électoral", insistant sur la nécessité pour ces imprimeries "d'être prêtes sur le plan technique, mais aussi en ce qui concerne la fourniture de papier pour cet événement important".

Au niveau des entrepôts de papier de l'Algérienne du papier (ALPAP) dans la zones industrielle de Rouiba et Reghaia, le ministre s'est enquis du stock stratégique de papier de ces deux établissements, estimant que la fusion des imprimeries dans une seule entité dénommée "Société algérienne d'impression" constituera "un jalon important pour promouvoir le secteur de la communication et le domaine de l'impression en Algérie". Au cours de sa visite, M. Laagab a également inspecté la Société d'impression d'Alger (SIA), précisant qu'"il s'agit de la plus grande imprimerie au niveau national, avec l'impression de près de 80 titres de presse", soulignant que "la SIMPRAL imprime 20 titres et l'Entreprise algérienne de presse (ENAP) 9 titres, auxquels s'ajoutent les imprimeries d'Oran et de Constantine et les filiales de la SIA à Béchar et Oran avec le tirage de plus de 400.000 exemplaires par jour".

Ce chiffre "montre que la presse écrite continue d'avoir le vent en poupe", a-t-il estimé, soulignant que la Société d'impression d'Alger "se distingue par la diversité de ses activités avec également l'impression du manuel scolaire et la fabrication d'emballages".

Au niveau de la SIMPRAL, le ministre de la Communication a pris connaissance des conditions dans lesquelles a été acquise une machine d'impression en 2015, soulignant qu'elle sera mise en service dès son installation, d'autant qu'il n'y a "aucun problème d'approvisionnement en papier au niveau de cette société", a-t-il dit.