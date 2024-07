Plusieurs partis politiques et organisations nationales ont affiché, samedi, leur soutien à la candidature du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la Présidentielle du 7 septembre prochain, pour la préservation des acquis et la poursuite du processus d'édification et de réformes.

Le Mouvement El-Islah a réaffirmé, dans un communiqué, son soutien à la candidature du président de la République à la Présidentielle du 7 septembre prochain, s'engageant à "mobiliser le soutien populaire nécessaire en faveur de sa candidature car il représente le bon choix pour réaliser les aspirations des Algériens dans le cadre d'un véritable projet de renaissance dans tous les domaines".

Le Mouvement a appelé les citoyens à participer massivement à la prochaine échéance présidentielle pour "renforcer la place de l'Algérie et unifier les rangs face aux plans hostiles et aux complots étrangers ourdis contre notre pays".

De son côté, le parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) a exprimé, par la voix de sa présidente Fatima-Zohra Zerouati, son "soutien à la candidature du président de la République, qui a assumé une lourde responsabilité en 2019, et qui mérite aujourd'hui d'être soutenu pour poursuivre le processus de développement et parachever le projet d'édification de l'Algérie nouvelle".

Lors d'une rencontre de formation organisée au siège du parti à Alger, Mme Zerouati a souligné l'adhésion de sa formation politique "aux efforts de préservation des acquis réalisés", exhortant tous les Algériens à "faire bloc autour de l'Algérie pour relever les défis aux plans régional et international".

Le président du parti Sawt Echaab, Lamine Osmani a, quant à lui, relevé que "le soutien à la candidature du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, participe de notre ferme conviction quant au nécessaire parachèvement des différents chantiers de réformes qu'il a engagés".

Animant une conférence de presse au siège de son parti à Alger, M. Osmani a salué "la volonté sincère du président de la République puisée dans les valeurs de la glorieuse Révolution de libération".

Lors d'un meeting animé par son coordonnateur général à Alger, le Pôle sociétal algérien a, lui aussi, apporté son soutien à la candidature du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "assurer la continuité et préserver la stabilité".

De son côté, l'Académie de la jeunesse algérienne a affirmé que son soutien à la candidature du président de la République était motivé par "les réalisations qu'il a accomplies depuis son accession à la magistrature suprême du pays, notamment ses efforts pour surmonter les répercussions de la pandémie de Covid-9 et de la crise économique mondiale".

L'Académie a en outre salué la politique que le président de la République a adopté au double plan intérieur et extérieur et "ses efforts visant à permettre aux jeunes d'assumer de hautes responsabilités à travers la Constitution du 2020", affirmant que son soutien à sa candidature pour un deuxième mandat "est un soutien au processus de développement et d'édification amorcé en 2019".

L'Union nationale algérienne de la jeunesse (UNAJ) s'est, quant à elle, félicitée, dans un communiqué, de "la décision du président de la République de se présenter pour un deuxième mandat, en vue de poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle", se disant disposée à contribuer à la réussite de cet important rendez-vous, à travers la mobilisation de la jeunesse.