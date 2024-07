Les responsables de la numérisation des fichiers de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé sont appelés à prendre en compte la sécurité des informations et des systèmes qui hébergent ces données, a indiqué dimanche l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) dans un communiqué.

"Afin d'assurer la sacralité des données à caractère personnel de manière efficace conformément à la loi 18-07, les responsables de la numérisation et de l'interconnexion des fichiers de données à caractère personnel dans les secteurs publics et privés doivent soigneusement prendre en compte la sécurité des informations et des systèmes qui hébergent ces données", a précisé l'ANPDP, tout en réaffirmant sa "disponibilité permanente pour tout accompagnement nécessaire".

Ces responsables "doivent également garantir la sécurité et la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne notamment la collecte, le transfert, le traitement, l'accès, l'hébergement et/ou la sous-traitance", note la même source.

Pour atteindre ces objectifs qui sont aussi de nature à "renforcer leurs gouvernances", l'Autorité demande à l'ensemble des organismes concernés d'"accélérer la mise en conformité de leurs traitements avec la loi 18-07 et la mise à jour de leurs sites web en y intégrant la page qui énonce la politique de protection des données à caractère personnel".

L'Autorité rappelle, à cette occasion, que a loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel vise à "établir des règles pour que le processus de traitement se réalise dans le respect de la dignité humaine, la vie privée et les libertés publiques ainsi que les droits, l'honneur et la réputation de la personne".

A ce titre, l'Autorité indique avoir adopté "une stratégie inclusive à l'endroit de l'ensemble des parties prenantes par la mise en œuvre d'une approche participative en organisant de façon régulière des tables rondes et des rencontres avec les organismes et institutions des secteurs public et privé, l'objectif principal est de discuter et résoudre les difficultés (quelles soient techniques, procédurales ou juridiques) rencontrées pendant le processus de conformité".

Selon la même démarche et dans la continuité de cette approche, l'Autorité a inclus sur son site web (www.anpdp.dz) un nouvel espace dédié à la formation et a commencé à publier des documents explicatifs et des guides de formation concernant la loi 18-07 afin de "simplifier la compréhension de la terminologie et les procédures y afférentes".