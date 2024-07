Les marines chinoise et russe ont lancé dimanche un exercice conjoint "Exercise Joint Sea-2024" dans un port militaire de Zhanjiang, dans la province chinoise du Guangdong (sud).

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de l'exercice de la marine chinoise, cité par l'agence de presse Chine Nouvelle, a indiqué que le mécanisme des exercices et des formations navals conjoints entre les deux marines, ainsi que leur capacité à mener des opérations militaires maritimes conjointes, "n'a pas cessé de s'améliorer".

Le directeur général de la partie russe a souligné, de son côté, que l'organisation de tels exercices militaires maritimes conjoints "peut améliorer la collaboration et les niveaux professionnels des marines des deux pays, et de contribuer au maintien de la sécurité maritime et régionale".

A l'issue de la cérémonie, les forces navales ont effectué des exercices de simulation militaire et de coordination tactique sur carte.