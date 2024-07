L'autorité météorologique chinoise a maintenu dimanche des alertes jaunes aux orages et aux températures élevées. De dimanche, à 14h00, à lundi, à 14h00, des pluies torrentielles s'abattront sur certaines parties du Shaanxi, du Sichuan, du Hubei, du Henan, de l'Anhui, du Jiangsu et de la Mongolie intérieure, selon le Centre météorologique chinois.

Certaines de ces régions connaîtront de fortes précipitations à court terme, avec 80 mm ou plus de précipitations, accompagnées d'orages et de rafales.

Le centre météorologique de Chine a conseillé aux gouvernements locaux d'entreprendre les préparatifs appropriés et de vérifier les systèmes de drainage dans les villes, les terres agricoles et les étangs de pisciculture.

Pendant la journée de dimanche, certaines régions du Xinjiang, de la Mongolie intérieure, du Hunan, du Jiangxi, du Zhejiang, du Fujian, du Guangxi et du Guangdong enregistreront des températures atteignant 35 degrés Celsius, selon le centre météorologique qui prévoit des températures maximales de 37 à 39 degrés Celsius dans certaines de ces régions.

La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi de l'orange, du jaune et du bleu. Pour les températures élevées, le pays utilise un système d'alerte à trois couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi de l'orange et du jaune.

Alertes aux torrents de montagne

Les autorités météorologiques et des ressources en eau de Chine ont émis samedi soir une alerte aux torrents de montagne à venir dans certaines régions.

Selon l'alerte orange émise par le ministère des Ressources en eau et l'Administration météorologique de Chine, des torrents de montagne devraient se produire dans certaines parties du Sichuan et du Yunnan entre samedi, à 20h00, et dimanche, à 20h00.

Les deux départements ont également lancé une alerte jaune aux torrents de montagne dans certaines parties du Xinjiang.

Les localités ont été invitées à renforcer la surveillance et à émettre les alertes aux inondations en temps réel, à se préparer à d'éventuelles évacuations, ainsi qu'à prendre d'autres mesures d'atténuation des risques.

