Au total, 1.000 cartes biométriques d’artisans ont été remises à travers la wilaya de Batna à des artisans actifs, apprend-on dimanche du directeur de la chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers (CAM), El Ayeche Keraba.

L’opération de remise de ces cartes biométriques professionnelles aux artisans a été lancée depuis quatre mois et se poursuit encore, a-t-il déclaré, précisant que pas moins de 70 dossiers de demande de cette carte sont chaque semaine déposés et transmis aux instances centrales en charge de l’établissement de cette carte.

La chambre d’artisanat et des métiers prévoit de lancer dans les prochains jours une large campagne de sensibilisation en direction des artisans pour souligner l’importance de cette opération engagée dans le cadre des efforts de numérisation du secteur de sorte à mieux organiser les activités artisanales et recenser avec précision les artisans actifs, a indiqué le même responsable.

Plus de 20.000 artisans sont inscrits à la chambre d’artisanat et des métiers de Batna et activent dans différents domaines dont la bijouterie qui a fait de la wilaya un pôle en ce domaine, a la même source .