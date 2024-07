Des ateliers d’information et de sensibilisation de proximité sur les dangers de la baignade interdite dans les plans d’eau, ciblant les enfants et les adolescents de la wilaya de Constantine, viennent d’être lancés à l’initiative des services de l’office des établissements de jeunes (ODEJ), a-t-on appris dimanche auprès de son directeur, Abdelhakim Kheledi.

L’opération cible les catégories d'enfants et d'adolescents adhérant aux structures de la jeunesse et des sports à l’instar des maisons et auberges de jeunes, des salles polyvalentes et des complexes sportifs de proximité des communes de la wilaya, a déclaré le même responsable mettant en lumière l’importance de cette initiative visant à expliquer les dangers de la baignade interdite dans les plans d’eau comme les barrages, les rivières et les mares, ainsi que les premiers secours nécessaires en cas d’incidents.

Devant se poursuivre jusqu’à la fin de la saison estivale, des séances d’orientation de vulgarisation et d’information autour de ce sujet ont été programmées également pour les parents, dans le but de renforcer la vigilance, prévenir ce genre de risques, tout en contribuant à réduire le nombre de décès par noyade, a-t-il noté.

"Un travail de proximité similaire a été entamé, également depuis la fin du mois de juin dernier, par des équipes de la protection civile au profit des citoyens, touchant en priorité les jeunes et les enfants des zones rurales, pour les informer sur les risques encourus en cas de baignade, au niveau de ces espaces d’eau y compris les forages et les bassins d'irrigation ",a révélé de son côté, le responsable de la cellule de communication et d’information de la direction de la protection civile, le commandant Abderrahmane Lagraâ.

A signaler que 6 enfants âgés moins de 15 ans, avaient trouvé la mort par noyade, durant la saison 2023-2024, dans des mares, à travers les communes de Beni H’midene, d’El Khroub, d’Ain Abid et de Zighoud Youcef.

D’autres actions de sensibilisation s’articulant autour des dangers liés à la saison estivale à l’image des accidents de la route, des feux de forêts et noyades dans les plages, figurent également au programme tracé par les responsables de ce corps constitué dont l’objectif est de hisser le degré de prise de conscience des citoyens et diminuer d’éventuels incidents, a-t-on indiqué.