Les pays émergents ont enregistré, dans leur ensemble, une hausse des entrées brutes de capitaux en 2023, malgré une forte hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed), survenue ces deux dernières années, a indiqué le Fonds monétaire international (FMI) dans un nouveau rapport.

"Nous savons qu'une forte hausse des taux d'intérêt de la Fed et un dollar fort peuvent entraîner une fuite soudaine des capitaux et des crises financières dans les pays émergents. Or nous n'avons pas assisté à une crise dans ces pays, ce qui est une bonne nouvelle", s'est félicité le FMI dans ce rapport publié sur son site officiel.

Les entrées brutes de capitaux ont diminué dans le monde pour atteindre 4,4% du PIB mondial, soit 4.200 milliards de dollars, au cours de la période 2022-2023, contre 5,8 % du PIB mondial, soit 4.500 milliards de dollars, au cours de la période 2017-2019, est-il précisé dans ce rapport.

D'après le même document, les flux de capitaux vers les pays émergents se sont globalement repris après leur creux d'après la pandémie.

L'an dernier, les entrées nettes de capitaux ont augmenté pour atteindre 110 milliards de dollars, soit 0,6 % du PIB.

"C'est le niveau le plus élevé depuis 2018", notent les auteurs du rapport, en considérant que cette résilience face au resserrement monétaire mondial dont ont fait preuve la plupart des pays émergents est due notamment au "renforcement des paramètres fondamentaux de leur économie".

"En effet, dans bon nombre de pays, le renforcement des cadres de politique budgétaire, monétaire et financière et la mise en œuvre plus efficace des politiques et des outils portent maintenant leurs fruits", ont-ils encore soutenu.