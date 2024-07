Le Togo a lancé à Lomé son Cadre de Partenariat Pays (CPP) couvrant la période 2025-2029 avec le Groupe de la Banque mondiale (BM), d'un montant estimé à 900 milliards de francs CFA (environ 1,5 milliard de dollars).

Ce Cadre englobe trois axes majeurs visant à accroître la qualité de l'emploi dans le secteur privé, améliorer le capital humain et promouvoir un développement territorial inclusif et résilient, afin d'accompagner le Togo dans sa quête d'une croissance plus inclusive et durable.

"La cérémonie de lancement du nouveau CPP scelle une nouvelle alliance avec notre partenaire stratégique qui est la Banque mondiale", a indiqué Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence de la République et gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, en procédant au lancement.

De son côté, le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya a estimé que cet accroissement du portefeuille de la BM était à l'image des performances du Togo sur le plan économique ces dernières années.

"Les perspectives pour l'année 2024 prévoient une croissance de 6,6%, plaçant ainsi notre pays parmi les vingt économies du monde qui devraient connaître les taux de croissance économique élevés en 2024", a-t-il rappelé.

A l'occasion du lancement du CPP, M. Yaya a signé avec le représentant résident de la BM, Fily Sissoko, trois conventions de financement de l'Association internationale de développement (IDA) pour un montant cumulé de près de 298 millions de dollars, soit 180 milliards de CFA.

Cette intervention financera les efforts du pays pour renforcer l'approvisionnement en énergie électrique ainsi que les capacités de l'administration publique pour la délivrance des services, et soutenir davantage les réfugiés et les communautés hôtes dans la partie septentrionale du Togo.