Le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a annoncé, samedi dans un communiqué, le lancement d'une nouvelle plateforme dédiée à la promotion de la recherche et développement (R&D) et de l'innovation ouverte au profit des entreprises économiques et du programme de financement Kick Start pour soutenir les start-up.

Le lancement de cette nouvelle plateforme et de ce programme de financement a été annoncé lors d'une Journée d'information organisée à Alger, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Destinée aux entreprises économiques, cette plateforme (www.innovation.gov.dz) vise à les encourager à investir dans la R&D et l'innovation ouverte en bénéficiant des avantages fiscaux prévus dans la loi de Finances.

La plateforme permettra, selon le ministère, "aux entreprises économiques d'accéder aux idées et technologies innovantes, ce qui facilitera l'établissement de partenariats stratégiques avec les start-up et les incubateurs et favorisera l'intégration rapide des innovations et l'accélération de la mise sur le marché des produits".

Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la prise en charge des porteurs de projets innovants, le programme de financement Kick Start a été lancé, lequel verra la participation des incubateurs labellisés et profitera aux porteurs de projets innovants.

Ainsi, l'Etat prendra en charge les dépenses des porteurs de projets à différentes étapes (soutien au développement des affaires, formation, fourniture d'espaces de coworking et frais de prototypage), poursuit la source.

Le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises s'efforce, à travers ces initiatives, de "favoriser l'innovation et de stimuler la croissance économique en Algérie en soutenant les projets innovants et en fournissant un environnement propice à la recherche et développement, dans le cadre de la mise en œuvre des efforts de transition vers une économie de la connaissance".