Plusieurs projets de structures sportives et de jeunesse sont en cours de réalisation à travers la wilaya de Médéa et devraient permettre de combler le déficit qu'accusent certaines communes de la wilaya en la matière, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS).

Les projets en question portent sur la réalisation d'auberges de jeunesse, salles polyvalentes, salles omnisports et piscines de proximité, a détaillé le directeur local de la jeunesse et de sports, Ali Chebata, ajoutant que "toutes les dispositions ont été prises pour l'achèvement de ces projets dans les délais impartis et les mettre à la dispositions des citoyens".

Il a précisé qu'il s'agit de réalisation de piscines de proximité à Ain-Boucif, Chellalet-El-Adhaoura et Beni-Slimane, assurant que la matérialisation de ce projet est appelée à renforcer les structures de natation au niveau de la wilaya en les portant à dix.

Le secteur compte actuellement sept piscines localisées à Berrouaghia, Tablat, El-Omaria, Ouled-Antar, Ksar-El-Boukhari et Médéa, et verra ses capacités d'accueil augmenter à la faveur de ces nouveaux projets de piscines de proximité, a encore noté le DJS.

Des maisons de jeunes situés dans les communes de Guelb-El-Kebir et Mezghena, ainsi que les projets de salles de sports implantées à Baata et Ouled-Antar, seront réceptionnées "très prochainement", a affirmé M. Chebata.

Une salle polyvalente de sport a été mise en exploitation début juillet courant dans la commune de Boghar, au sud-ouest de Médéa, a rappelé M. Chebata.

Il a souligné que les projets en cours d'exécution à travers la wilaya sont destinés à promouvoir la pratique sportive, offrir les meilleures conditions de prise en charge de la jeunesse et encourager l'éclosion de jeunes talents.