D’"importants" projets de réhabilitation et de renforcement des réseaux de distribution d’eau potable seront prochainement lancés à travers plusieurs communes de la wilaya d’Ain Defla, a-t-on appris dimanche, auprès de la direction locale des ressources en eau (DRE).

Plusieurs localités relevant des communes de Boumedfaâ, El Amra, Ain Defla et Djemâa Ouled Cheikh en plus des communes de Tiberkanine, Tacheta Zougagha et Bathia ont bénéficié d’"importants projets visant à améliorer le service public d’eau potable", a indiqué à l’APS, le premier responsable du secteur, Rabah Bekhtiar.

M. Bekhtiar a ajouté que les localités qui ont bénéficié de projets d’alimentation en eau potable et dont les travaux devant être lancés incessamment, sont Derabla à El Amra, Zenadra au chef-lieu de wilaya, d’Ain Eddem à Boumedfaâ et d’autres villages relevant de la commune de Djemâa Ouled cheikh.

Il a souligné que pour la localité d’Ain Eddem, relevant de la commune de Boumedfaa, des mesures urgentes ont été prises pour l’alimenter en eau potable avec le lancement d'une opération d’équipement d’un forage dans l’attente de son alimentation à partir du barrage de Bouroumi, un projet proposé pour l’année 2025.

Il est aussi attendu le lancement des opérations de réhabilitation du système de transfert d’eau potable au profit de la commune de Bathia et de renforcement de l'alimentation pour Tiberkanine à partir de la station de pompage d’Ouled Moussa, a-t-il noté.

Une enveloppe de 500 millions de DA a été débloquée pour raccorder la commune de Tacheta Zougagha au réseau de distribution d’eau potable à partir de la station de pompage d’El Abadia, a ajouté le DRE.

De plus, cette même commune, au même titre qu’El Abadia et El Attaf, va bénéficier du programme d’alimentation en eau potable dans le cadre de la réalisation du réseau de transfert à partir du barrage Kef Eddir dans la wilaya de Chlef, a indiqué M. Bekhtiar, ajoutant que l'inscription de ce projet qui sera géré par l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) est proposée pour 2025.

D’autres opérations entrant dans le cadre de la mobilisation de la ressource hydrique sont aussi prévues, notamment le programme de réhabilitation et d'équipement d’une dizaine de forages à travers la wilaya, pour un montant de 100 millions de DA, a noté le premier responsable du secteur.

Il a relevé que la réalisation et la mise en service de la future station de dessalement d'eau de mer d’El Marsa à Chlef, d’une capacité de production de 300.000 m3/jour et dont le lancement des travaux est prévu pour l’année 2025, permettra de renforcer l’alimentation en eau potable de la wilaya.

D’importants autres projets de raccordement au réseau d’eau potable ont été déjà réalisés en septembre 2023 à Djemâa Ouled Cheikh et en février de l’année en cours dans la localité de Bouarous dans la commune d’Ain Bouyahia, pour un montant dépassant les 700 millions de DA, a tenu à souligner le même responsable.

La wilaya produit environ 180.000 m3 d'eau/jour, dont 76% à partir des eaux souterraines et de 24 % des eaux superficielles.

La wilaya dispose de 170 forages et de 155 puits, ainsi que de 506 ouvrages de stockage d’eau d’une capacité de 178.000 m3. Le taux de raccordement au réseau de distribution à Ain Defla, est de 93%, est-il souligné.