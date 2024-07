Les participants aux journées nationales de prévention des risques sanitaires liés à l’été, clôturées mercredi à Sétif, ont appelé à généraliser les laboratoires d’analyses sanitaires aux divers bureaux communaux de la santé.

Les intervenants durant cette rencontre organisée par l’Institut national de santé publique (INSP) en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, la direction locale de la protection civile et le bureau local du Croissant rouge algérien (CRA) ont préconisé la généralisation des laboratoires d’analyse à tous les bureaux de préservation de la santé des communes pour réduire les risques sanitaires en rapport avec l’été.

Les intervenants lors de la seconde et ultime journée de la rencontre réservée à un débat libre entre experts et acteurs du secteur venus de 12 wilayas du pays ont porté l’accent sur le rôle de ces laboratoires à encadrer chacun par un vétérinaire, un médecin, un biologiste et un technicien et les doter des équipements nécessaires et la coordination de leurs actions avec les autres intervenants. Dr. Hassina Hellal, responsable de la rencontre, a indiqué à l’APS que ces journées s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des directives du ministère de l’Intérieur relatives au renforcement des mesures préventives des risques sanitaires liées à l’été et l’évaluation de l’application des orientations des organismes spécialisés.

Le programme de cette rencontre régionale de deux jours a porté sur la présentation de 15 communications sur les mesures prises par le ministère de l’Intérieur pour prévenir des risques de l’été, la législation relative aux risques sanitaires, les méthodes de traitement des intoxications alimentaires, les accidents de la route et les noyades par des experts de l’INSP et des ministères de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et du Commerce et de la Promotion des exportations ainsi que par des universitaires. Un atelier de formation aux premiers secours a été animé à l’occasion par les cadres du Croissant rouge algérien.

Cette rencontre fait partie d’une série de rencontres similaires entamées en juin passé au siège du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et sera suivie les 24 et 25 juillet par une rencontre sur l’envenimement scorpionique qui regroupera à Djelfa les wilayas du Sud du pays, a-t-on indiqué.